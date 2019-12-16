مادونا تدخل في علاقة مع شاب أصغر من ابنتها

أكدت المغنية العالمية مادونا، البالغة من العمر 61 عاماً، شائعات مواعدتها لأحد الراقصين الذين يعملون معها والذي يدعى «أحلى مالك ويليامز»، وذلك من خلال المشهد الحميمي الذي كشفا عنه يوم الجمعة الماضية.

شوهدت مادونا وهي تقف على شرفة فندقها الفاره في ميامي وكان حبيبها الشاب «أحلى مالك» يقف خلفها ويحتضنها تارة، ويدلك كتفيها تارة أخرى.

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أبقت المغنية العالمية إطلالتها بسيطة ومناسبة بينما كانت تتسكع في جناح فندقها الفاخر، فارتدت تي شيرتاً أسود نسقته مع بنطلون رياضي أسود، واعتمدت تسريحة الشعر المموج لخصلاتها الشقراء، بينما تخلت عن وضع مساحيق التجميل لتبرز جمالها الطبيعي.

أما حبيبها الشاب الراقص «أحلى مالك ويليامز»، والذي يبلغ من العمر 23 عاماً، أي أصغر من نصف عمرها، فقد ارتدى هو الآخر إطلالة داكنة بتي شيرت أسود وبنطلون مطابق.

لم تكن مادونا وأحلى مالك هما الوحيدان اللذان كانا على الشرفة، بل وُجد معهما أيضاً ثنائي آخر، ألا وهما ابنتها لورديس ليون سيكون، البالغة من العمر 26 عاماً، بالإضافة إلى رجل مجهول الهوية، لكن يعتقد بأنه حبيبها بسبب الوضع الحميمي الذي كانا فيه.

