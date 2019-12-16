وقعت فـي حبه بنظرة عين.. اسما شريف منير تحكي قصة حبها الأول

عبرت أسما شريف منير، عن حبها الشديد لزوجها الفنان محمود حجازي؛ بمناسبة عيد ميلاده. ونشرت صورة لهما عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «دي أول صورة أتصورها معاك كانت من ٣ سنين، ودي أول مرة نحس أننا هنتكعبل في بعض اللحظة دي بصيت في عيني أوي (عشان صايع) وأنا سعتها قمت واقعة في حبك على طول...فاكر؟». اقرئي ايضا : بصورة من حفل زفافهما.. هل أعلن احمد السعدني زواجه من الفنانة الشابة ندى موسى؟ Advertisements وتابعت: «ربنا يخليك لينا وميحرمنيش منك ونكمل مع بعض عمرنا كله... بحبك كل سنة وأنت طيب وحنين وناجح وفي ضهري». يذكر أن انفصل الثنائي عن بعضهما البعض بعد فترة من ارتباطهما، ثم فاجأوا الجمهور بعودتهما مجدداً، ونشرا صور حفل الزفاف.



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