بعد تداول فيديو لشاب سعودي ينزع عباءتها ويقبل يدها.. شاهدوا العارضة توضح

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 10:26 مساءً - موجة غضب كبيرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في ​المملكة العربية السعودية​ بعدما تم تناقل مقطع فيديو قيل إنه لشاب سعودي دخل على فتاة ونزع عنها عباءتها وقام بالجلوس إلى جانبها وتقبيل يدها قائلاً لها إن “زمن العباءة قد ولى وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه”.

ووصلت مطالبات بمحاسبة الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو وذلك لاعتبار هذا الفعل إساءة للقيم السعودية بشكل عام وللأخلاق والآداب العامة.

من جهتها، ردت ​العارضة آلاء​ وهي ممثلة وعارضة أردنية مقيمة بالسعودية بأنها كانت ضحية لعملية نصب وأنها تلقت رسالة من أحد الغروبات الخاصة بهذه النوعية من الأعمال تفيد برغبتهم إجراء اختبار لها من أجل تصوير إعلان.

وأضافت آلاء: “لكنى فوجئت بما حدث واكتشفت أن هذا الأمر مجرد عملية نصب”، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركة ومن تعدى عليها وستقوم برفع دعوى أخرى ضد كل من أساء لها ولسمعتها”.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أنه “بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه مساسا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة، والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك دعوى جزائية عامة ضده>