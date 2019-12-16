أحمد عز يقف لأول مرة على خشبة المسرح مع «علاء الدين».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري أحمد عز للسفر إلى المملكة العربية السعودية لعرض مسرحيته “علاء الدين”، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض من 23 إلى 26 ديسمبر يوم الجمعة 20 ديسمبر مع فريق العمل.

وسشارك في بطولة مسرحية “علاء الدين”، أحمد عز وتارة عماد ومحمد ثروت وسامي مغاوري وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم ومن إخراج مجدي الهواري، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد.

وكان صناع العرض المسرحى كشفوا عن أول صورة للعرض المسرحي فى أول تجربة يخوضها أحمد عز لأول مرة بالوقوف على خشبة المسرح ومقابلة جمهوره في عرض مسرحي، وظهر في الصورة أحمد عز وهو يجلس على كرسي وبجواره الفنان محمد ثروت الذي يقدم دور الجني، في لوحة استعراضية.

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وعلى جانب أخر أعلن المنتج تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعاقد شركة “سينرجى” مع النجم أحمد عز على بطولة مسلسل جديد، للعرض فى رمضان 2020.

وانضم أحمد عز بهذا المسلسل إلى قائمة النجوم الذين تم الإعلان عن تقديمهم مسلسلات فى شهر رمضان المقبل، وهم محمد رمضان، أمير كرارة، يوسف الشريف، عادل إمام، ياسر جلال، أكرم حسنى وأحمد فهمى، مصطفى خاطر وعلى ربيع، وجارى الإعلان عن باقى التعاقدات خلال الأيام المقبلة.

وبذلك يعود أحمد عز، إلى الدراما مجددًا بعدما قدم آخر أعماله الدرامية، بمسلسل “أبو عمر المصرى” ، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف مريم ناعوم.