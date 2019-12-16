تامر حسني: المرض أبعد والدي عن الشهرة والأضواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري تامر حسني، عن طفولته وكشف تفاصيل للمرة الأولى عن والده والصعوبات التي عاشها في طفولته.

تامر حسني، قال خلال لقائه في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عب فضائية “النهار”، إن والده كان بعيدًا عنه في فترة الصغر، ولكنه سامحه وقدر ظروف حياته، لأنه لا يجرؤ على الغضب منه.

وأضاف، والدي كان فنان و عندما أخذ طريقه للشهرة أصيب بمرض ما، فقرر الابتعاد، لكن الحمد لله كلنا متجمعين الآن و هو فرحان بيا جداً لأنه شاف نفسه فيا.

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وتابع، أن والدته هي دكتورة الأعمال الخيرية الخاصة به وهي اللي تنظمها، وأنه في أصعب أوقات الشغل لا يتأخر عن عمل الخير.

وأوضح تامر حسني، أن لديه دائرة يأخد رأيها دائمًا في كل شيئ هي والده و والدته و زوجته و حسام شقيقه.

وكان الفنان تامر حسني، قد أوضح أنه عند فوزه بجائزة “جينيس ريكورد”، تذكر الوعود التي قطعها لوالدته منذ صغره، وأنه استطاع تحقيقها وان يحقق شيء له قيمة يفخر به أبنائه من بعده.