داني ألفيس وزوجته يزوران أهرامات الجيزة – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: استقبلت أهرامات الجيزة -أحد عجائب الدنيا السبعة- اليوم الاثنين، لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس، وزوجته عارضة الأزياء جوانا سانز.

وبدأ ألفيس وسانز، اللذان تزوجا عام 2017، جولتهما بدخول الهرم الأكبر، والتجول في منطقة تمثال أبو الهول، والتقاط الكثير من الصور التذكارية.

وكان داني ألفيس وزوجته، قد وصلا إلى مصر، مساء أمس، قادمان من برشلونة، وتعد هذه الزيارة، هي الثانية لألفيس إلى مصر، بعد أن رافق منتخب البرازيل للشباب قبل سنوات، أثناء إقامة كأس العالم للشباب، والذي فازت به البرازيل وقتها.

حالياً، يلعب داني ألفيس في صفوف ساو باولو البرازيلي، بعد مشوار طويل تنقل خلاله بين عدد من الأندية، من بينها برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.