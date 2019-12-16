نادين نجيم في رسالة مؤثرة لجمهورها: “علمتني الحياة.. فنجحت!”

متابعة بتجـــــــــرد: وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة مؤثرة جداً لجمهوره من خلال تعليقها على فيديو نشرته من لقاء تلفزيوني سابق لها.

وتظهر نادين في الفيديو وهي تتحدّث عن الأشخاص السلبيين الذين يلجأون إلى التجريح بدون سبب، فتقول أن من حقّهم ألا يحبوها لكن ليس من حقّهم التعرض لها بدافع حقد غير مبرر، فالشعور بالكره لا يكون بهذه البساطة.

نادين أرفقت الفيديو بتعليق لامس مشاعر محبّيها، فأكدت أنها في العديد من الأحيان، تعرضت للخذلان والظلم في حياتها لكنها تعلّمت الكثير من تجربتها حتى وصلت إلى النجاح الذي هي عليه اليوم فكتبت: “من بعد سنين من العمل والتعاطي مع الناس ومن بعد خبرتي المتواضعة بالحياة بقدر قول اني انخذلت ببعض الأوقات انظلمت انقهرت انجرحت وكمان غلطت يمكن مع غيري ويمكن مع حالي بس اتعلمت وأنضجت ونجحت!!”.

وتابعت مؤكدةً أنها لم تعد تتأثر بالهجوم الغير مبرر الذي تتعرض له من بعض الأشخاص والتجريح الذي يقابلونها به، فقط بدافع الحقد فكتبت: “بوقتها كنت ازعل واسكت لأني ما بحب السلبيات ولا بحب احكي بالسلبيات كنت فضل احصر كل شي جواتي بس كان هل الشي يدايقني كتير ومع الوقت والسنين اتعلمت حصّن حالي وما عاد خللي شي يأثر فيي او يكسرني صرت اعرف ميّز بين النقد والتجريح صرت اعرف ميز بين النصيحة والفضيحة بين تعطيني رايك وتفرض رايك بين الاحترام واللؤم صرت اعرف مين يلي بحبني ويلي بيدّعي المحبة بين النية الصافية والنية الخبيثة بين اصحاب الحياة وأصحاب المصلحة بين المنافسة الشريفة والوسخة بين الصراحة والوقاحة بين الحق والظلم بين العاطل والمنيح بين الطيب والحقود كل هل التجارب علمتني ووصلتني لنتيجة صرت اعرف كيف اتعامل فيها مع السلبيات لانه اقتنعت انه الناس تغيظهم المزايا التي ننفرد بها ولا تغيظهم النقائص التي تعيبنا!!”.

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واختتمت “نجيم” منشورها بمقولة تعبّر عن كل ما قالته فكتبت: “وأنهم يكرهون منك ما يصغرهم لا ما يصغرك”، وأضافت: “هيدي الكلمات بهديها لكل صبية بعدا بأول طريقها ولكل إنسان بدو يعيش بسلام داخلي بأي مجال يلي كان ووين ما كان ما تخللوا شي يكسركم ما تخللوا حدا يهز ثقتكم بحالكم ما تخللوا رأي او كلمة تأثر عليكم وما تسمعوا لحدا غير حدسكم وصوت امك وبيك ! الباقي ما رح يفهمك ويلي بده يحكي عنك خللي قبل يعيش حياتك الحكي ما بيخلص بس حياتك بتخلص ما تلتفت لأي شي حواليك اطلع قدامك اتكل على الله وأمشي”.

من جهة أخرى، تعقد نادين نسيب نجيم جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسلها الجديد وذلك للاتفاق على كل التفاصيل المتعلق بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.