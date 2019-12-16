تامر حسني يبدأ تصوير فيلم “مش أنا” – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ النجم المصري تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه الجديد “مش أنا” الذي أعلن منذ فترة قصيرة عن تعاقده عليه.

وشارك تامر الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من أوّل أيام التصوير يظهر فيها برفقة الفنانة سوسن بدر والممثلة حلا شيحا، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “بدأنا و الحمد لله أول أيام تصوير فيلم مش أنا”.

فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق وإنتاج شقيق تامر حسني، المنتج حسام حسني.

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من جهة أخرى، يترقب تامر حسني طرح فيلم “الفلوس” الذي انتهى من تصويره منذ فترة، في الصالات السينمائية يوم 25 كانون الأوّل/ديسمبر.

ويعتبر فيلم “الفلوس” من أكثر الأفلام المنتظر عرضها، خاصةً أن “حسني”، بطل العمل كان قد حقق رقماً قياسياً في إيرادات فيلمه السابق “البدلة” الذي عرض في شهر أكتوبر من عام 2018 في السينمات المصرية والعربية.

الفيلم يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وقصّته من تأليف تامر نفسه، سيناريو وحوار محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.