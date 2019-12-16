رئيس الاتحاد الجزائري يكشف حقيقة تفكير بلماضي في الاستقالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يكون جمال بلماضي مدرب المنتخب الوطني فكر في تقديم استقالته بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

وقال زطشي في مقابلة مع رويترز: "بلماضي كان بحاجة إلى فترة من الراحة والتفكير بعد كأس الأمم الأفريقية من أجل إعادة شحن طاقته وترتيب أفكاره لأنه رجل يحب التحديات ويريد دوما تقديم الأفضل للجمهور الجزائري".

وأضاف: "أنا بدوري قمت خلال تلك الفترة بإعادة ترتيب الأفكار وإعداد خطة عمل وتحديد الأهداف المستقبلية للمنتخب وبالفعل التقيت أنا وبلماضي وشرحت له الأهداف خاصة منها ما يتعلق بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر والاستعداد الجيد لكأس الأمم الأفريقية القادمة 2021 بالكاميرون وهو ما رحب به المدرب".

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وأقر زطشي بأنه أقدم على تحسين العقد الذي يربط بلماضي بالاتحاد الجزائري ليصبح المدرب الأعلى راتبا في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

وكان الاتحاد الجزائري تعاقد مع بلماضي في أغسطس آب 2018 خلفا لرابح ماجر. وقاد بلماضي منذ ذلك الحين المنتخب في 21 مباراة حقق خلالها 15 انتصارا وخمسة تعادلات وهزيمة واحدة.

وردا على سؤال بشأن إن كان يُفضل التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية من جديد أو الذهاب بعيدا في كأس العالم أجاب زطشي: "تذوقنا حلاوة التتويج بلقب الأمم الأفريقية ونريد الآن تذوق حلاوة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة والذهاب لأبعد حد ممكن في كأس العالم".