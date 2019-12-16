سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019

انخفض سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، مقارنة بأسعار صباح الأحد، في معظم البنوك المصرية الحكومية والخاصة، كما تراجع متوسط سعر العملة الخضراء 3 قروش على شاشات البنك المركزي ليسجل 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

وتراوحت انخفاضات الدولار بين 3 و6 قروش دفعة واحدة في بعض البنوك، وتم تسجيل 5 أسعار مختلفة للعملة الخضراء في سوق الصرف المصري.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك الشركة المصرفية العربية (ساييب) الذي ثبّت سعر الدولار عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

كما تكر السعر نفسه في مصرف أبوظبي الإسلامي الذي خفّض سعر العملة الخضراء قرشين في الشراء إلى 16.09 جنيه بينما ثبت سعر البيع عند 16.19 جنيه.

أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار في مصر لدى المصرف المتحد الذي خفض سعر العملة الخضراء 6 قروش دفعة واحدة، ليصبح 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع، مقارنة بـ16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، أمس.

السعر المهيمن للدولار في مصر

وهيمن سعر 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع على الدولار في معظم البنوك المصري؛ حيث تكرر هذا السعر في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) وبنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي) والبنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص).

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كما تكرر هذا السعر على شاشات بنوك الأهلي الكويتي وكريدي أجريكول والإسكندرية وبلوم وقناة السويس والعربي الأفريقي.

وبذلك يكون بنكا "الأهلي" و"مصر" قد خفّضا الدولار (قرشين) وبنوك التجاري الدولي والعربي الإفريقي والإسكندرية وبلوم (3 قروش) وبنكا كريدي أجريكول وقناة السويس (4 قروش) والبنك الأهلي الكويتي (6 قروش).

5 أسعار مختلفة للدولار

وسجّل الدولار سعرا رابعا مختلفا لدى بنك مصر إيران الذي خفّض الدولار 3 قروش إلى 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، مقارنة بـ16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع أمس.

كما تم تسجيل سعر خامس عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع لدى بنوك عودة والبركة والمصري الخليجي وجميعها خفضت العملة الخضراء 3 قروش مقارنة بأسعار أمس.

وبهذا تصبح هناك 5 أسعار مختلفة للدولار في مصر، ويتراوح الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 6 قروش في الشراء والبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.83 جنيه للشراء و18.08 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 21.21 جنيه للشراء و21.82 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.39 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.66 جنيه للشراء مقابل 53.29 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.