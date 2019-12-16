غرق منزل فجر السعيد.. وأصالة في الواجهة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن غرق منزلها جرّاء سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تعيشها الكويت، إلا أن فجر السعيد أرجعت السبب إلى الحسد.

وقالت فجر عبر "تويتر": "بيتي غرق بالمطر اليوم.. منو حسد الشامية العامرة"، فاعتبر الجمهور أن الأولى تقصد الفنانة السورية أصالة نصري.

وأضافت فجر السعيد في تغريدة أخرى: "العين تحوس حواليني.. تطق يمين ويسار بس ماحاشتني لي الحين ... اعتقد شبعت من اللي صار لي وخلاص تركتني ... الحمدلله شكلها حاربتني".

وطالب متابعون من الإعلامية الكويتية التوقف عن ذكر اسم أصالة بتلميحات مختلفة في كل موقف تتعرّض له، مشيرين إلى أنها منذ أن تعالجت من مرضها وهي تستهدف أصالة في كل كبيرة وصغيرة، متمنين أن يتصالح الثنائي بعد الخلافات والحرب الكلامية الدائرة بينهما.

وكان آخر موقف للسعيد بعدما سخرت من أصالة عقب فوز منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج، وكتبت فجر عدة تغريدات، في محاولة لتذكيرها بجنسيتها البحرينية المكتسبة رغم جنسيتها السورية، مشيرةً إلى تجاهل أصالة لتهنئة منتخب البحرين رغم حملها للجنسية.

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وقالت فجر: "اللي يمون على أصاله يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية"، لتستكمل تغريداتها بعبارة: "دخلت حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي"، مختتمة: "أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها بحرينية".

ويبدو أن تغريدات فجر السعيد قد تناهت إلى مسامع أصالة، التي علّقت عبر "إنستغرام" بعد ساعة تقريبًا من سخرية وتهكم فجر السعيد، قائلةً: "ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين … وكلّ التّهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدّى… وكلّ التّقدير لسموّ الشيخ ناصر بنّ حمد آل خليفة، وهذا الانتصار يليق بما يقدّمه للشّباب، تستحقّ البحرين الفرح وتستحقّ الانتصار رُغمَ أنّ الفريق الآخر هو كعيني اليسرى حين تكون البحرين هي اليمني".

واشتعلت حرب تصريحات بين أصالة والسعيد بسبب طلب الأولى الحصول على الجنسية المصرية؛ فبعد أن قالت أصالة في إحدى تصريحاتها الصحفية: "انشالله عقبال ما تعطوني الجنسية، أنا لازمني بقا الجنسية الباسبور، عطوني ياه بقا خلصوني، عطوني ياه وحياتي"، اتّهمت السعيد الفنانة السورية برغبتها بالتخلص من جنسيتها البحرينية.