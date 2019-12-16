حبيبةُ جان يامان السابقة تُعلّق على تصريحاته الصّادمة..ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ التصريحات الأخيرة للفنان التركي نجم مسلسل "الطائر المبكر" جان يامان، لا تزال تُلقي بظلالها على الساحة الفنية التركية وعلى الأسئلة التي يطرحها الصحافيون على زملائه الفنانين، إذ قام أحد الصحفيين بطرح سؤالٍ على النجمة بستيمسو أوزديمير الشهيرة في الوطن العربي باسم "روشان"، يتعلّق بتصريحات حبيبها السابق يامان، أثناء تجوالها في منطقة نيشانتاشي في إسطنبول.

وفي التفاصيل التي نقلتها تقارير إخبارية تركية فإنَّ بستيمسو، علّقت قائلةً: "إنَّ هناك الكثير الذي يمكن قوله والتعليق عليه، لكنّني أفضّل ألا أقول شيئًا"، وأضافت أوزديمير: "كل ما يمكنني قوله الآن إنه وضع فيه احتقار للمرأة، وكل شخص يمثل نفسه".

وكانت أوزدمير سُئلت عن الإنتاجات التركية لهذا العام: "هذه السنة بشكل عام الإنتاجات لم تسر على ما يرام. مسلسلات كثيرة جدًا انتهت في حلقاتها الاولى" وأضافت: "أحدهم ينتج عملًا من نوعية ما، بعدها الجميع يتّجه لنفس مساره! لكنّ واحدًا فقط ينجح".

وبالعودة إلى العلاقة التي جمعت بستيمسو بجان يامان فقد ربطتهما علاقة صداقة تطورت لعلاقة حب تصدّرت عناوين الصحف التركية آنذاك بسبب شهرة جان بامان في مسلسل “البدر” الذى شارك فيه، إلا أنَّ علاقتهما لم تستمر طويلاً، حتى انفصلا عام 2017، حيث أعلنت حينها النجمة التركية بأنّ الأمور بينهما لم تكن تسير على ما يرام، فقرّرا الانفصال.

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وعلى الرغم من أنَّ بستيمسو اشتهرت من خلال أداء دورها في مسلسل العشق الأسود بجانب إنجين أكيوريك وتوبا بويوكستون، إلا أنها اشتهرت أكثر بعد مشاركتها كـ"موديل"، مع الفنان محمد حماقي في فيديو كليب أغنية "حاجة مستخبية".

وكانت تصريحات جان يامان قد أثارت الجدل مؤخرًا، إذْ تصدّر اسمه الكثير من التقارير الصحفية التي تضمّنت الكثير من تصريحاته الصادمة بحق زملائه بدءًا بشريكته في مسلسل "الطائر المبكر" ديميت أوزدمير، وانتهاءً بيكفانش تاتليتوغ، حين قال عنه إنَّ مسلسلاته لم تُبَعْ في إسبانيا، ووصف نجوميته بأنها أعلى من كيفانش.

تعرّض على إثرها للإيقاف عن التمثيل، إذ تأجّل تصوير عمله حتى شهر أيلول/سبتمبر القادم، كما تم منعه من الكلام حتى أيلول/سبتمبر القادم، بالإضافة إلى إقامته في قبرص، كما وسينتقل من منزله لمكانٍ بعيدٍ عن الأنظار.