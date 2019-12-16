أنجلينا جولي غاضبة جدًا من براد بيت بسبب علياء شوكت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشار عدد من التقارير الإعلامية إلى أن النجمة الأمريكية أنجلينا جولي قد انزعجت بشدة بعد أن قدّم زوجها السابق النجم براد بيت صديقته المشهورة علياء شوكت لأطفالهما، التي تعرف عليها، وتأجيج شائعات الارتباط، ومشاهدتهما في نزهات متكررة معًا.

قالت صحيفة "thenews" نقلاً عن أحد المطلعين على تفاصيل القضية بين الثنائي الهوليودي، إن الأوضاع اشتعلت تمامًا بعد اقتراب ممثلة "the Arrested Development" من التعرف على أطفالها، وأن شوكت ربما تتدرب على لعب شخصية زوجة الأب - وخاصة في وقت قريب جدًا.

وذهب المصدر إلى حد الادعاء بأن أطفال بيت التقوا شوكت منذ أشهر، عندما كانت لا تزال تتعرف عليهم، وكما تقول القصة، بدأت الممثلة في قضاء المزيد من الوقت معهم منذ ذلك الحين.

وتابع: "إنهم جميعا يحبون علياء، خاصة شيلوه، التي كانت مهتمة بمدى روعتها وغرابتها، يشترك الاثنان في نفس الفكاهة، كما أن زهرة تحب أسلوب علياء، الجميع يخطط لرحلة تسوق كفتيات إلى المتاجر معًا".

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من ناحية أخرى، كشفت صحيفة Gossip Cop أنه ربما يكون التقرير المنشور بإحدى الصحف غير صحيح، كما أنه قبل بضعة أيام، نفى براد بيت نفسه كل ما يتعلق برؤية شوكت لأطفاله، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لا علاقة عاطفية تربطه بعلياء.

وقال لصحيفة "نيويورك تايمز": "لا أعرف عدد النساء اللاتي قلن إنني كنت أرغب في المواعدة خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، وليس هذا صحيحًا".

كان بيت وعلياء شوكت قد أشعلا مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم رصد تواجدهما سرًا في أكثر من مناسبة مؤخرًا رغم حرصهما على إخفاء العلاقة طي الكتمان.

براد وعليا شوكت ظهرا في وقت سابق في أحد المطاعم حيث تناولا العشاء سويًا، ولكن هذا لم يكن أول لقاء بينهما، حيث أن الكاميرات قد رصدتهما معًا أواخر شهر سبتمبر الماضي في افتتاح عرض لمسرحية شعرية في لوس أنجلوس، وبعدها في شهر أكتوبر حضرا معًا عرضًا مسرحيًا فرديًا آخر للفنان مايك بيربيغاليا، بينما شوهدا أواخر شهر نوفمبر الجاري للمرة الثالثة في معرض فني بعنوان Wilding Cran Gallery.