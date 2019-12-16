هل ارتدت شيماء سيف النقاب في السعودية هربًا من الجمهور؟ إليكِ ما حدث؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ الفنانة المصرية شيماء سيف، أرادت الهروب من الجمهور السعودي بعد مشاركتها في ليالي الرياض الكوميدية، التي قدمتها برفقة ممثلي الخليج إبراهيم الخير الله وبشار الجزاف خلال اليومين الماضيين في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبعد انتهاء العروض حرصت شيماء سيف على أداء مناسك العمرة برفقة زوجها المنتج محمد كارتر، وما يشير إلى هروبها من الجمهور هو ارتداؤها "النقاب" بحسب ما كشف أحد المتابعين لها.

ونشرت شيماء سيف صورة للكعبة وعلقت عليها بالقول: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يارب اكتبها لك مشتاق"، وتفاعل المتابعون مع منشورها، داعين الله أن يتقبل منها، فيما احتفل البعض بتواجدها في السعودية ونجاح عروضها الكوميدية.

ولوحظ خلال التعليقات قول أحد المتابعين ويدعى كريم درويش: "كان نفسى ياشيماء أتصور معاكي أنا شوفتك على فكرة وكنتي لابسة نقاب"، فردت الفنانة شيماء سيف عليه قائلةً: "أنا جاية لربنا وانت جاي لربنا متلهيش نفسك بأي حاجة تانية أو أي حد ولو كان مين وربنا يتقبل منا جميعًا".

وبدا من رد شيماء سيف إحراجها للمتابع، الذي ردّ عليها قائلًا: "مين قال إن ملهي بحاجة تانية ومين قال إننا مش جايين لحد غير ربنا يافندم أنا فعلًا كنت نفسي أتصور معاكي لإن فعلاً معجب بشغلك إنتي بتخلقي بهجة غير طبيعية مرة تانية أنا آسف لو الكومنت أتفهم غلط".

وكانت شيماء سيف، قالت خلال مقابلة تلفزيونيّة، إنّها أصيبت بحالة من التّعب ليلة زفافها، بسبب رقصها طوال حفل الزّفاف، وبعد انتهاء الفرح، لم تستطع الوقوف على قدميها فاضطرّت للنّوم، دون أنْ تأكل.

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واستطردت: "كنت جعانة جدًا ووجدت تورتة في الغرفة بالإضافة إلى طعام العشاء فقمت بتنظيف الغرفة"، قاصدةً قضاءها على الأكل الموجود في غرفتها.

وبشأن ردّ فعلها، حال تعرّضها للخيانة من قِبل زوجها، قالت شيماء سيف، إنّها في حال اكتشفت خيانة زوجها كارتر، فإنّها ستنسحب من حياته فورًا، لأنّها لا تعتبر أنّ الزّواج في هذه الحالة يلزمها بالاستمرار.

وأضاف زوجها، محمد كارتر، أنّ انسحاب شيماء سيف، من حياته يُعدّ أسوأ عقاب يمكن أنْ يتعرّض له، مشيرًا إلى أنّه من المستحيل أنْ يفكّر في خيانتها؛ لأنّه لا توجد فتاة مثلها.

وهنا ألمحت شيماء سيف، إلى أنّها ستلجأ للبلوك من كافة مواقع التّواصل الاجتماعيّ، والابتعاد عنها نهائيًا، وستجعل الوصول إليها صعبًا، إضافة إلى أنّها ستعيش حياتها كما تريد.

وشاركت شيماء سيف في ليالي الرياض الكوميدية، والتي أُقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي كانت بمثابة البديل لها بعد اعتذارها عن مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي تم عرضها في هذا الموسم السعودي الفني.

يُذكر أن شيماء سيف كانت شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل" بدل الحدوتة 3"، والذي قامت ببطولته دنيا سمير غانم، كما شاركت في مسلسل "الزوجة 18"، والذي قام ببطولته حسن الرداد.