مصطفى جاد: أجبروني على الظهور كموديل في كليب كارمن سليمان الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف المنتج والملحن المصري مصطفى جاد، كواليس مشاركته كـ"موديل" في الكليب الأخير لزوجته المطربة كارمن سليمان، والذي حملت أغنيته اسم "بصاتك" وتم طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

وقال مصطفى في لقاء خاص مع موقع "فوشيا": "تم توريطي في مسألة مشاركتي بالكليب، المخرج المغربي أمير رواني كان قد اتفق معي على اختيار موديل للأغنية، وتم الاستقرار على موديل مغربي معروف، وحضر بالفعل لتصوير الكليب".

وأضاف: "ولكن في نفس اليوم عندما حضرت للاستوديو في المغرب، أخبرني المخرج وكارمن أنني سأكون الموديل في الكليب، ولم يحصلا حتى على موافقتي".

وأوضح جاد: "عندما فكرت في الأمر، قلت لمَ لا؟!، فأنا بالفعل حضرت العديد من ورش التمثيل مؤخرًا، ووجدتها فرصة للحصول على خبرة في مجال جديد".

وعن اتهام الفنانة المصرية ساندي، لكارمن سليمان باستغلال بوستر سابق لأحد كليباتها، في كليبها الجديد، قال مصطفى جاد: "ساندي أخت وصديقة عزيزة، ولكنها اختارت أن تكون الخصم والحكم في هذا الأمر".

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وأردف: "هي أعلنت عن الأمر وأوضحت موقفها واتخذت حكمًا أيضًا، لا أرغب في التعليق وكل شخص له مطلق الحرية في قول ما يريد".

وتحدّث مصطفى جاد عن فكرة شراكته مع "سوني" لإنتاج أغاني كارمن سليمان، قائلًا: "هناك أفكار كثيرة ونتحمس للغاية ولكن لا أحد ينفذ هذه الأفكار، ومن هنا جاءت فكرة الشراكة بيننا".

يُذكر أن مصطفى جاد تزوج كارمن سليمان في أبريل 2017 في حفل ضخم ضم وجوهًا فنية مصرية وعربية أبرزها تامر حسني، سميرة سعيد، وآخرون.

وكشفت كارمن سليمان عن الصورة الأولى لمولودها من مصطفى جاد، وحرصت على عدم كشف وجهه، ووجّهت أول رسالة له عبر إنستغرام قائلةً: "إلى طفلي، نريد منك أن تعرف أنك هدية ثمينة من الله، ونريد منك أن تعرف أننا نحبك كثيرًا وسوف نحبك دائماً، نحن نعلم أنه ليس هناك شيء سهل في هذا العالم، ولكن لا داعي للخوف، سنكون دائمًا معك، أدعو لك أن تكبر لتكون رجلاً قويًا، الله دائمًا يحميك، مرحبًا بك زين إلى عالمنا"، وأضافت: "اللهم احفظه لي ولوالده وبارك لي في عمره وأقر به عيني".