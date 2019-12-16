يارا قاسم.. لماذا أصبحت الفنانة الشابة حديث الجمهور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكنت الفنانة السورية الشابة يارا قاسم، من لفت الأنظار إليها بسبب موهبتها، بالإضافة لجمالها المميز والذي وصفه الجمهور بالخليط ما بين الجمال الهندي والبرازيلي والفنزويلي على حد رأيهم.

بدأت قاسم مشوارها الفني عام 2017 وتحديدًا في مسلسل الهيبة بموسمه الأول إلى جانب الفنان السوري تيم حسن والفنانة اللبنانية نادين نجيم.

وفي العام نفسه شاركت قاسم بعدد من الأعمال الفنية؛ إذ قدمت دورًا جريئًا في مسلسل "بدون قيد"، بالإضافة إلى مشاركتها في شبابيك وأوركيديا.

في عام 2018 شاركت يارا قاسم في مسلسل كوما بشخصية "وداد"، وهي فتاة محجبة تعيش ظروفًا صعبة بسبب الأزمة السورية.

وكان 2019 عام النجاح للفنانة، بعدما قدمت دورًا مميزًا في مسلسل "سلاسل ذهب" والذي عُرض بالموسم الرمضاني الماضي، إلى جانب نخبة من نجوم سوريا أبرزهم بسام كوسا، كاريس بشار، ديمة قندلفت وآخرون.

أما العمل الذي أوصلها للجمهور العربي، وجعل الكثيرون يتساءلون من هي "يارا قاسم" صاحبة هذه الموهبة والجمال المميز، هو مسلسل "ممالك النار" والذي جسدت فيه شخصية "تولاي" وُعرض مؤخرًا على قناة "أم بي سي".

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وما إن ظهرت قاسم في العمل، حتى بدأ الجمهور بالبحث عن اسمها والتغزل بموهبتها وجمالها، وبعد انتهاء المسلسل، استضاف مصطفى الآغا الفنانة السورية في برنامجه صدى الملاعب إلى جانب ديمة قندلفت والتي تربطها بيارا صداقة مميزة، وساعد هذا اللقاء على انتشار قاسم بشكل أكبر.

وبعد الانتشار الذي حققه لها مسلسل"ممالك النار"، توقع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تقتحم قاسم الدراما العربية بشكل أوسع من دورها في مسلسل الهيبة، كما طالب العديد أن يتم منح الفنانة الشابة دور بطولة مطلقة في مسلسل عربي خاصة نوعية المسلسلات التي تعتمد بشكل كبير على الجمال، مؤكدين أن قاسم إلى جانب جمالها تمتلك موهبة مميزة.

وكانت الفنانة الشابة قد كشفت في أكثر من لقاء تلفزيوني وصحفي أنها لا تمانع من تقديم أي دور في سياق الدراما، وفقًا لما يتطلبه الدور حتى الجريء منها.

وعلى صعيد آخر؛ كشفت بعض المصادر أن قاسم حجزت مكانها في دراما 2020 في مسلسل "المنصة" إلى جانب الفنان مكسيم خليل، الذي كانت صرحت بأنها ترغب في التمثيل أمامه.