شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أم كلثوم.. كوكب الشرق تحيى حفلا كبيرا بمنتدى شباب العالم بتقنية الهولوجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كوكب الشرق أم كلثوم، من خلال تقنية الهولوجرام، على مسرح منتدى شباب العالم، وهى تغنى "أنت عمرى"، بتنظيم متميز من شركة "مارتك MARTECH" بقيادة فرج أباظة وفايز أباظة، وتنفيذ أحمد محفوظ، محققين من خلاله إنجازا كبيرا باستخدام تكنولوجيا متطورة أبهرت الجميع بعد رؤيتهم لكوكب الشرق وكأنها واقعية تماما، وذلك فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة مئات الشباب من مختلف دول العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويشهد مسرح منتدى شباب العالم إقبالًا كبيرا من الشباب المشاركين، حيث تزاحموا أمام مدخل مسرح الشباب، فى انتظار بدء الحفل الكبير.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.