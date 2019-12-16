شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد بعد تعرضهما لأزمات: دبحنا عشان العين..وفهمى: كويس أنها جت على كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن قيامها بذبح أضحية لمحاولة تفادي سوء الحظ التى تعرضت له هى وزوجها الفنان أحمد فهمي بعد أيام قليلة من حفل زفافهما. وقالت هنا فى تصريحات تليفزيونية لها :"دبحنا مش عارفين نعمل ايه اكتر من كدة .. وان شاء الله 2020 تبقي احسن من 2019 علي كل الناس". كما قال أحمد فهمي :"الحمد لله انها بتيجي فى كدة.. عمليتين بس الحمد لله راضى ومبسوط". Advertisements وتعرض الثنائى للعديد من الازمات والأحداث السيئة بعد زفافهما، منها إجراء كل منهما عمليىة جراحية، إضافة إلى تأثر هنا بوفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.

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