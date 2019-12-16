عمر عبد العزيز: وفاة المخرج ياسر زايد والجنازة غدا من مسجد السيدة نفسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وفاة المخرج ياسر زايد، وذلك فى تصريخ خاص لليوم السابع، مشيرا إلى أن الجنازة غدا.
عمر عبد العزيز
وقال عبد العزيز: "وتتواصل الأحزان.. البقاء لله فى المخرج الشاب ياسر زايد ابن المرحوم المبدع محسن زايد، والجنازة غدا بعد صلاة الظهر من السيدة نفيسة والعزاء الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم".
من أعمال ياسر زايد "الضاهر" والذى يعرض حاليا على قناة الحياة، و"فزاع" و"يانا يا انتى"، و"هبة رجل الغراب" و"سامحنى يا زمن"، و"علمنى الحب"، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.
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