شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز: وفاة المخرج ياسر زايد والجنازة غدا من مسجد السيدة نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وفاة المخرج ياسر زايد، وذلك فى تصريخ خاص لليوم السابع، مشيرا إلى أن الجنازة غدا.



عمر عبد العزيز

وقال عبد العزيز: "وتتواصل الأحزان.. البقاء لله فى المخرج الشاب ياسر زايد ابن المرحوم المبدع محسن زايد، والجنازة غدا بعد صلاة الظهر من السيدة نفيسة والعزاء الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم".

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من أعمال ياسر زايد "الضاهر" والذى يعرض حاليا على قناة الحياة، و"فزاع" و"يانا يا انتى"، و"هبة رجل الغراب" و"سامحنى يا زمن"، و"علمنى الحب"، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.