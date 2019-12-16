شكرا لقرائتكم خبر عن Dmc تبدأ العرض الثالث لمسلسل "هوجان" لـ محمد إمام بداية من غد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ قناة dmc العرض الثالث لمسلسل "هوجان" بطولة النجم محمد إمام ابتداءً من غدٍ الثلاثاء في الثامنة مساءً، والحادية عشرة مساءً على "dmc دراما" dmc drama.، وذلك بعدما حقق نجاحاً كبيرا وقت عرضه، من إخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة " سينرجى ".

Advertisements

مسلسل "هوجان" عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

يشار إلى أن محمد إمام ينتظر عرض فيلمه الجديد "لص بغداد" ، المقرر طرحه خلال شهر يناير المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توته، ياسمين رئيس، أحمد العوضى، وأخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج سينرجى فيلمز .