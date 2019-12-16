شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء سمير سيف يتحدثون عن إرث المخرج الكبير.."فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال داني سمير سيف ابن المخرج الراحل سمير سيف، أن اهتماماته كانت تتركز على تلاميذه وصناعة السينما والأعمال التي كان يحضر لها.

وأضاف داني، في تصريحات خاصة لكاميرا دوت مصر، أنه خلال الفترة الأخيرة لم يكن يبدو عليه أي من آثار التعب، ولهذا تفاجأ برحيله.

وأضاف شقيقه هاني سمير سيف، أنه كان يتميز بطيبته وهدوئه وشخصيته القيادية، وأنهم تعلموا منه الكثير من الصفات مثل أن يكونوا أوفياء لعملهم، وأنه ترك لهم إرث عظيم متمثل في حب الناس وتقديرهم الكبير له ولهم، موضحا: أن والده دائما ما كان يتحامل على نفسه ولا يحاول أن يظهر أي تعب عليه، وأنه كان يحب عمله ويعيش لأجله، والسينما كانت أسلوب حياته.

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