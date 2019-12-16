شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيورات توضح أسباب تراجع إيرادات الجزء الثالث من Charlie's Angels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع النقاد فى هوليود، أن يحقق الجزء الثالث من فيلم Charlie's Angels للنجمة كريستين ستيورات ايرادات كبيرة، ولكن الفيلم جاء مخيبا للآمال، حيث جاءت إيرادات الفيلم للمخرجة والممثلة إليزابيث بانكس، متراجعة.

لم ينجح الفيلم بحسب ما ذكر موقع indiewire، فى جذب الجمهور لصالات السينما، حيث لم تتجاوز إيراداته فى افتتاحية عرضه فى أمريكا 8.6 مليون دولار، ووصلت إيراداته فى شباك التذاكر حول العالم 55.8 مليون دولار، ليغطى بذلك تكلفة ميزانية إنتاجه.

ورغم هذا التراجع فى الإيرادات وعدم قدرة الفيلم على استقطاب الجمهور، فإن ستيورات قالت فى تصريحات صحفية، سبب عدم نجاح الفيلم هو صعوبة الترويج لهذه النوعية من أفلام البطولة النسائية للحركة والجريمة، مشيرة إلى اعتزازها بالمشاركة فى هذا العمل بالرغم من ردود الأفعال السلبية.