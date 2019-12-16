شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد حماقى يحيى حفل ضخم وسط حضور الآلاف فى جامعة النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد حماقي واحدة من أقوى حفلاته الغنائية داخل جامعة النهضة بمحافظة بنى سويف، والذى شهد حضور ما يقرب من الـ 20 ألف شخص من طلاب الجامعة المنتمين للفرق المختلفة والخريجين منها، وسط ترتيب متميز من جامعة النهضبة برئاسة رجل الأعمال محمد الرشيدى.

افتتح حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" وسط هتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور، مشيرا إلى سعادته بتواجده وسط طلاب جامعة النهضة وأبناء الصعيد من مختلف المحافظات.

وقدم حماقى عددا من أغانيه المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفنى منها "أجمل يوم" "يزلزل" "قدام الناس" " جرى إيه" و"أحلى حاجة فيكي" "ليه بيلموني" "من قلبى بغني" "من البداية" "قادرين نعلمها" و"واحدة واحدة" و"عمره ما يغيب" بالإضافة إلى "أم الدنيا"؟

يذكر أن محمد حماقى طرح مؤخرا كليب أغنية "رسمك فى خيالي" التى تصدرت ترند يوتيوب على مدى 3 أيام متتالية منذ اليوم الأول من إطلاقها، وتقترب من المليون الرابع فى المشاهدة بعد مرور أقل مرور أقل من أسبوع على طرحها على موقع يوتيوب.