أحمد عز على خشبة المسرح لأول مرة الإثنين المقبل في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

يقف الفنان أحمد عز على خشبة المسرح لأول مرة، الإثنين المقبل، لعرض "علاء الدين" على مسرح الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن يسافر عز وفريق العمل إلى الرياض، الجمعة المقبلة، حيث تجرى بروفات نهائية للعمل المعتمد على الإبهار، حيث تستخدم تقنيات حديثة لأول مرة عربيا.

ووعدت إدارة موسم الرياض الترفيهي بتقديم عرض يضاهي النسخة العالمية للمسرحية، التي تقام على مسارح برودواي وبيكاديللي، وغيرها من المسارح العالمية.

Advertisements

ويستمر عرض المسرحية حتى 26 من الشهر نفسه، وسط توقعات بإقبال جماهيري واسع على العرض، الذي يمثل أول عمل مسرحي للفنان أحمد عز، بعد نجاحاته الكبيرة في الدراما والسينما.

ويشارك في بطولة مسرحية "علاء الدين" تارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة، إخراج مجدي الهواري، وهي تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد.

وكان صناع العرض المسرحي قد كشفوا عن أول صورة للعمل حيث ظهر أحمد عز وهو يجلس على كرسي وبجواره الفنان محمد ثروت الذي يقدم دور الجني، في لوحة استعراضية.