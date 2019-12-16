تعليق ساخر من حمدي الميرغني على صورته مع أوس أوس وعمر متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شارك نجم مسرح مصر، الفنان حمدي الميرغني جمهوره بصورة تجمعه بالفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، والفنان عمر متولي، من كواليس "مسرح مصر"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الميرغني على الصور بقوله: "كواليس اليوم الأخير من مسرح مصر، مع أطول واحد وأقصر واحد في مصر، صحابي وأخواتي بحبكم جدًا والله".

واحتفلت فرقة مسرح مصر، منذ أيام، بنهاية عروض الفرقة المسرحية، بعد تقديم ما يقرب من 120 عرضًا مسرحيًا على مدار 7 سنوات.