"Jumanji" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر الجزء الجديد من أفلام "Jumanji: The Next Level"، إيرادات السينما بأمريكا الشمالية محققًا 60.1 مليون دولار، وذلك وفقًا لما أورده موقع رويترز. الفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين. ووفقًا لـ رويترز؛ تراجع فيلم الرسوم المتحركة "frozen2"، من المركز الأول إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 19.2 مليون دولار. Advertisements كما تراجع فيلم الجريمة والإثارة والكوميديا "knives out"، من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلاً إيرادات بلغت 9.3 مليون دولار. والفيلم بطولة دانيال كريج وكريس إيفانز وأنا دي أرماس وجيمي لي كورتيس ومايكل شانون ومن إخراج ريان جونسون. فيما احتل الفيلم الدرامي الجديد "Richard Jewell" المركز الرابع بإيرادات بلغت خمسة ملايين دولار. والفيلم بطولة سام روكويل وكاثي باتيس وجون هام وأوليفيا وايلد ومن إخراج كلينت إيستوود. وجاء فيلم الرعب والإثارة الجديد "Black Christmas" في المركز الخامس محققا إيرادات بلغت 4.4 مليون دولار. والفيلم بطولة إيموجين بوتس وليلي دونوهيو وبريتاني أوجرادي وكاري إلويس ومن إخراج صوفيا تاكال.

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