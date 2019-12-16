صور| احتفال تامر حسني ببدء تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن الفنان تامر حسني، عن بدء تصوير دوره في فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا".
ونشر تامر، صورًا من كواليس تصوير أول يوم والاحتفال ببدء التصوير عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق بقوله: "بدأنا والحمد لله أول أيام تصوير فيلم مش أنا.. قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق".
فيلم "مش أنا"، بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.
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