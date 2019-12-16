ابنة حسن عفيفي تطالب جمهوره بالدعاء له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

طالبت دنيا ابنة الفنان ومصمم الاستعراضات الشهير حسن عفيفي، متابعيها بالدعاء لوالدها، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الأحد، 15 ديسمبر، بعد صراع مع المرض.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" وقالت: "اللهم عبدك حسن عفيفي بين يديك فارحمه واغفر له وارزقه الجنة بغير حساب وصبِر أهله.. فهو كان خير أب وخير زوج وخير صديق".

ومن المقرر إقامة عزاء الفنان حسن عفيفي في مسجد الشرطة بمنطقة صلاح سالم، الثلاثاء المُقبل.