محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
طالبت دنيا ابنة الفنان ومصمم الاستعراضات الشهير حسن عفيفي، متابعيها بالدعاء لوالدها، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الأحد، 15 ديسمبر، بعد صراع مع المرض.
ونشرت دنيا صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" وقالت: "اللهم عبدك حسن عفيفي بين يديك فارحمه واغفر له وارزقه الجنة بغير حساب وصبِر أهله.. فهو كان خير أب وخير زوج وخير صديق".
ومن المقرر إقامة عزاء الفنان حسن عفيفي في مسجد الشرطة بمنطقة صلاح سالم، الثلاثاء المُقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة حسن عفيفي تطالب جمهوره بالدعاء له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.