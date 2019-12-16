في أربعين هيثم أحمد زكي.. إلهام شاهين تزور قبره وتطلب الدعاء له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على زيارة قبر الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، لمرور 40 يومًا على رحيله.

ونشرت إلهام صورة لها من أمام المقابر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "النهاردة أربعين هيثم أحمد زكي الله يرحمه.. نسألكم الدعاء والفاتحة عل روحه".

هيثم أحمد زكي توفي في 7 نوفمبر الماضي بمنزله، عن عمر يناهز 35 عامًا، وصدم خبر وفاته جمهوره وأصدقاءه.

يذكر أن الجمعة، 13 ديسمبر، تم افتتاح مسجد باسم الفنان هيثم أحمد زكي، كصدقة جارية على روحه.