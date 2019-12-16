أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش الخميس



تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يوم الخميس المقبل حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار على مسرح سيد درويش بالإسكندرية لإحياء الذكرى ال`45 لرحيل الموسيقار فريد الأطرش.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات وألحان "ملك العود" فريد الأطرش منها: (يا ويلى من حبه, يا حبيبى طال غيابك, يا حلاوتك يا جمالك, إياك من حبى, بقى عايز تنساني, يا حليوه, يا أبو ضحكه جنان, جميل جمال, سنة وسنتين, أول همسة, يا سلام على حبى وحبك, كلمة عتاب, حبينا, عيش أنت).

كما يقدم الأوركسترا موسيقى "حبيب العمر", و"توتة".

ويشارك في الحفل نجوم الفرقة: ياسر سعيد وحسام كمال وندا غالب وأيمن مصطفى ومحمد متولي وهبة إسماعيل وشمس إبراهيم وإسلام الرملي.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية تأسست في الموسم الفني لعام 2004 وشاركت في العديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور. "ملك العود" فريد الأطرش منها: (يا ويلى من حبه, يا حبيبى طال غيابك, يا حلاوتك يا جمالك, إياك من حبى, بقى عايز تنساني, يا حليوه, يا أبو ضحكه جنان, جميل جمال, سنة وسنتين, أول همسة, يا سلام على حبى وحبك, كلمة عتاب, حبينا, عيش أنت).كما يقدم الأوركسترا موسيقى "حبيب العمر", و"توتة".ويشارك في الحفل نجوم الفرقة: ياسر سعيد وحسام كمال وندا غالب وأيمن مصطفى ومحمد متولي وهبة إسماعيل وشمس إبراهيم وإسلام الرملي.يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية تأسست في الموسم الفني لعام 2004 وشاركت في العديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور.

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