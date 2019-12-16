وزيرة الثقافة: فوز الطوق والأسورة يؤكد تفوق الإبداع المصري



قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن فوز عرض "الطوق والإسورة" بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في الدورة 21 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية يعد ملحمة فنية تؤكد تفوق الإبداع المصري إقليمياً وعالمياً، كما يعكس الريادة الحضارية للوطن.

وأضافت عبدالدايم، في تصريح اليوم الإثنين، أن هذا الفوز يأتي كإنجاز جديد يضاف إلى سجلات الثقافة المصرية، معبرة عن سعادتها بتوالي انتصارات القوى الناعمة التى تشكل ذراعاً قوية للدبلوماسية الثقافية أمام العالم، وموجهة التهنئة لصناع العرض باعتبارهم نموذجاً للنجاح وحثتهم على استمرار بذل الجهد لإبقاء شعلة المسرح مضاءة باعتباره أحد وسائل التعبير التي تسهم في تشكيل وجدان وهوية الشعوب.

من جانبه قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح

إن الطوق والأسورة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة وإخراج ناصر عبد المنعم وإعداد الدكتور سامح مهران عن رواية الكاتب يحيى الطاهر عبد الله.وأشار إلى أن الجائزة تعد الثانية للعرض هذا العام، حيث سبق ونال جائزة أفضل عرض بالمسار الثاني من الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي خلال يناير الماضي، موضحا أنه تم ترشيح العرض أيضًا لجوائز أفضل نص مسرحي، أفضل سينوغرافيا، وأفضل تمثيل نساء للفنانتين فاطمة محمد على و مارتينا عادل.وأضاف أن الجائزة تعبر عن تميز المسرح المصري ومكانته خاصة بعد أن شهد المهرجان مشاركات من مختلف الدول.وتدور أحداث عرض "الطوق والأسورة" في صعيد مصر حيث يصور معاناة الأسر الفقيرة التي تصبح ضحية للخرافات، وتم تقديمه قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1996، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية، و تمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي، كما تم تقديمه كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات إلى جانب المشاركة في الدورة 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري خلال أغسطس الماضي."الطوق و الأسورة" بطولة فاطمة محمد علي، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، ومجسمات أسامة عبد المنعم.