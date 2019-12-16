حفل فني لفرقة كورال أطفال أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى 24 ديسمبر الجارى، حفلا فنيا لفرقة كورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنيات الأطفال، إلى جانب أوبريت "الدندورمة"، بمشاركة الفنانين أيمن مصطفى، وليد سلامة، ندا غالب، شمس إبراهيم.

يذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية تأسس فى الموسم الفنى لعام 2011، وقدم مجموعة من الأوبريتات الفنية الناجحة للأطفال منها أوبريت الدندورمة، وأوبريت العقلاء، وتتميز الحفلات بالإقبال الجماهيرى من الأطفال والكبار. درويش بالإسكندرية.ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنيات الأطفال، إلى جانب أوبريت "الدندورمة"، بمشاركة الفنانين أيمن مصطفى، وليد سلامة، ندا غالب، شمس إبراهيم.يذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية تأسس فى الموسم الفنى لعام 2011، وقدم مجموعة من الأوبريتات الفنية الناجحة للأطفال منها أوبريت الدندورمة، وأوبريت العقلاء، وتتميز الحفلات بالإقبال الجماهيرى من الأطفال والكبار.

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