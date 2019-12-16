توزيع شهادات تخرج المدرسة العربية للسينما بالهناجر

يقام في السادسة مساء الخميس 19 ديسمبر بقاعة سينما الهناجر الثقافية، حفل توزيع شهادات التخرج وعرض أفلام طلاب "المدرسة العربية للسينما والتليفزيون" التابعة لقطاع صندوق التنمية.
ويعقب توزيع الشهادات عرض أفلام الخريجين منها الفيلم الروائى القصير "عيشة أهلك" للمخرج أحمد حامد، يستعرض الفيلم لحظات من حياة
يليه عرض الفيلم اللبنانى "حمدة" للمخرجة فاطمة بيطار، يدور حول سيرة ذاتية لشاعرة إماراتية على مدى 50 عاما ولها العديد من دواوين الشعر والكتب والمقالات الصحفية، والمتغيرات اجتماعية التى مرت بها جعلتها تشعر أن الحياة لم تنصفها.
جدير بالذكر أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون أنشئت عام 2001، كأول منحة إلكترونية لتعليم فنون السينما والتليفزيون، ونشر ثقافتهم عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا التعليم عن بعد يشرف علي المدرسة د. مني الصبان أستاذ المونتاج بالمعهد العالي للسينما.
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