نوال الزعبي تحيي حفل ضخم في القرية العالمية بدبي

بمعنويات عالية.. وطاقة ايجابية.. وروح مرحة، وجاذبية وأناقة وأغانٍ جميلة جمعت ما بين قديمها وجديدها "كده باي"، استقبلت "النجمة الذهبية" نوال الزغبي، بحب الجمهور الغفير الذي ملأ مسرح "القرية العالمية" في دبي لاحياء حفل جماهيري ضخم، ضمن حفلات "القرية العالمية" إحدى أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة التي تقام سنويا، بدعم من هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات". وكان في استقبال نوال الزغبي عند حضورها عدد من أهل الاعلام ، رحبت بهم وبحفاوة أجابت على أسئلتهم.

ولأن حفل "القرية العالمية" و"روتانا" تزامن مع عيد ميلاد توأمي "النجمة الذهبية" ، بارك لها الجميع في الكواليس وهو ما إستقبلته

نوال الزغبي بفرحة وسعادة متمنية لولديها وكل الأبناء مستقبلا مليئا بالفرح والسعادة، قائلة: "الله يبعتلهم أيام أجمل من أيامنا، خالية من الأزمات والمشاكل والحروب". وكشفت نوال أنها بسبب ظروف لبنان الراهنة لم ترتبط بحفل ليلة رأس السنة 2020 وستقضي الليلة مع أهلها وأسرتها.

ولم تخف نوال حماستها من مواجهة جمهور حفل "القرية العالمية" و"روتانا" لاسيما وانه من مختلف الجنسيات والفئات، موضحة :"حماسي هنا ليس لكونها المرة الاولى التي أقابل فيها جمهورا بهذه الكثافة وفي مهرجان كهذا، لكن حماستي سببها انها المرة الاولى لي التي أغني فيها بـ"القرية

العالمية".

ومع قرب نهاية عام وبداية عام، أخبرت نوال أهل الإعلام أن سنة 2019 كان وجهها خير عليها فنيا، لكن كمواطنة لبنانية كانت السنة بشعة عليها، أمله أن تكون 2020 وجهها خير عليها وعلى وطنها لبنان. وعن جديدها، كشفت نوال أن لديها أغنية جديدة "سينغل" مع "روتانا" من كلمات مازن ضاهر، والحان فضل سليمان، مكتفية بالقول عنها :"هي اغنية كلاسيك موضوعها قوي، حابيتها كتير وسنقوم بتصويرها فيديو كليب".

ولم تنس نوال الزغبي ان تثني على تجربتها مؤخرا في رئاسة لجنة تحكيم أول برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية "The Talent" تم تقديمه على "السوشيال ميديا"، مؤكدة حماستها للموسم الثاني. الجدير ذكره ان حفلات "القرية العالمية" و"روتانا" التي إنطلقت مع بداية شهر نوفمبر 2019، بحفلات نجومها: نوال الزغبي، بدر الشعيبي، أصيل هميم، حمد العامري، سيكون الجمهور تاريخ 20 ديسمبر على موعد مع المطرب وليد الشامي.

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