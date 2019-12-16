تكريم عمرو الليثي بالجامعة الأمريكية



كرم الدكتور حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الإعلامي د. عمرو الليثي. بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الإعلامي د. عمرو الليثي. وشارك الليثي مؤخراً في لجان تحكيم مشروعات تخرج طلاب الماجستير للصحافة التليفزيونية والرقمية التي أقيمت بالجامعة الأمريكية ، وذلك ضمن لجنة من خبراء الصحافة التليفزيونية.

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