حفل أنغام مصطفى بقصر الأمير بشتاك الخميس

يقيم "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة والنصف مساء الخميس 19 ديسمبر حفلغنائي للفنانة "أنغام مصطفي" وفرقتها الموسيقية.
ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني التراث الموسيقي منها : "الحب جميل"، "مخاصمني بقاله مدة"، "علي قد الشوق"، "من حبي فيك يا جاري"، "عن العشاق" و"ميدلي وردة".
يذكر أن "أنغام مصطفي" تخرجت من قسم الأصوات بأكاديمية الفنون، وتعمل صوليست بفرقة الموسيقي العربية للتراث.
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