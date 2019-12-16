فيديو..عزيز مرقة يطرح كليب ناطر بالتعاون مع أدونيس

طرح الفنان عزيز مرقة أحدث كليباته بعنوان ناطر، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب ناطر من إخراج إد يزبك، والأغنية من كلمات وألحان أنتوني خوري، وتوزيع سليمان دميان، كما يشاركه في الكليب فرقةأدونيس.
يذكر أن الفنان عزيز مرقة طرح مؤخرًا كليب بعنوان وين ما تكوني، كما حقق الكليب نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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