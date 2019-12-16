فنون الخط العربي بالأمير طاز الأربعاء

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السادسة من مساء الأربعاء 18 ديسمبر معرض "فن الخط العربى"، وذلك لما تتميز به فنون الخط من نهضة جمالية ومعرفية كانت من نتاج الحضارة العربية الإسلامية.

ويتضمن المعرض لوحات لعدد من مدارس فنون الخط العربى منها : الكوفى، النسخ، الرقعة، الفارسى، الديوانى وغيرها.. ويستمر حتى الثلاثاء 31 ديسمبر.

كما يشارك بالمعرض 18 فناناً مصرياً، بالإضافة إلى فنانين من: أوزباكستان، تايلاند، العراق، بريطانيا، سنغافورة ونيجيريا. الخط العربى"، وذلك لما تتميز به فنون الخط من نهضة جمالية ومعرفية كانت من نتاج الحضارة العربية الإسلامية.ويتضمن المعرض لوحات لعدد من مدارس فنون الخط العربى منها : الكوفى، النسخ، الرقعة، الفارسى، الديوانى وغيرها.. ويستمر حتى الثلاثاء 31 ديسمبر.كما يشارك بالمعرض 18 فناناً مصرياً، بالإضافة إلى فنانين من: أوزباكستان، تايلاند، العراق، بريطانيا، سنغافورة ونيجيريا.

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