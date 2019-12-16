شريف مدكور عمل في غسل وتكفين الموتى.. وأُصيب بهذه الأمراض

ميرنا وليد - بيروت - ​شريف مدكور​.. لم يبدأ حياته إعلامياً، إذ بدأ بالعمل في المصارف والفنادق العالمية، إنتقل بعدها إلى شاشة التلفزيون، وقدّم أكثر من برنامج على قنوات مختلفة في مصر، نالت جميعها الشهرة وإستحسان الجمهور.

نشأته

إسمه بالكامل شريف مختار مدكور، ولد في حي مصر الجديدة بالقاهرة في 17 أيلول/سبتمبر عام 1972، له أخ وحيد يصغره في السن بثلاثة أعوام يُدعى "عمرو"، وجده لوالدته هو وزير الحربية الراحل، قائد حرب الاستنزاف، الفريق أول محمد فوزي.

تلقىشريف مدكورتعليمه الأساسي حتى المرحلة الثانوية في مدرسة "سان جورج"، ثم التحق بكلية التجارة في جامعة عين شمس، والتي تخرج منها عام 1996.

وأوضحشريف مدكورفي مقابلة تلفزيونية أن العمل بعد مرحلة الثانوية العامة، هو سمة من سمات عائلته، لذا بدأ العمل في مجال تصنيع الملابس أثناء فترة دراسته بالجامعة، حتى يتمكن من الإنفاق على نفسه، ثم امتلك مصنعاً للملابس، والذي كان يدر عليه أرباحاً كبيرة، مكنته من شراء أول سيارة، وبعد انتهاء مرحلة الجامعة تم إغلاق المصنع.

مسيرته المهنية

بدأشريف مدكورمسيرته المهنية بعد التخرج كموظف في أحد البنوك، ثم تنقل بين عدد من الوظائف داخل بعض الفنادق الشهيرة، إلى أن استقر به الحال مُعداً في قناة "النيل للأسرة والطفل" لبرنامج "أنتيكا"، وكان ذلك في عام 1998.

قدّم أول برنامج على الهواء مباشرة بعنوان "ريجيم" على شاشة النيل للأسرة والطفل، ومن بعده برنامج "من كل بلد أكلة"، والذي حقق له شهرة واسعة داخل مصر وخارجها، ليكون أول مذيع في التلفزيون المصري يتهافت المعلنون على برنامجه، على حد قوله.

كما عمل شريف مدكور كمذيع في برنامج "صباح الخير يا مصر"، بترشيح من رئيس قطاع الأخبار سابقاً، عبد اللطيف المناوي، وهو الأمر الذي اعتبره فخراً كبيراً له.

إمتد عمله لثماني سنوات مع قناة "المحور"، إذ قدم على شاشتها برنامجه الأنجح "ساعة مع شريف"، والذي تمكن فيه من إدماج كل اهتمامات الجمهور، من صحة وثقافة وفنون والمرأة والسياسة داخل برنامج واحد.

قال شريف مدكور في مقابلة تلفزيونية إنه عندما ترك التلفزيون المصري وذهب إلى قناة "المحور"، اتصل المهندس أسامة الشيخ رئيس قطاع التلفزيون في ذلك الوقت بحسن راتب رئيس قناة "المحور" وطلب منه منعه من العمل بالقناة، لكن راتب أصر على وجوده، وحينما علم شريف بذلك قام بالدعاء على الشيخ، فدخل السجن في العام التالي، كما يقدّم برنامج "4 شارع شريف"، عبر قناة "الحياة" المصرية.

كما شارك في بعض الأعمال المسرحية والتلفزيونية، منها مسرحية "زي الفل" ومسلسل "عين وعين".

إمتلك معرضاً للأثاث وتشبهه بالنساء

إهتم شريف مدكور بمجال الأنتيكات والأثاث، وافتتح في عام 2000 معرضاً خاصاً به في منطقة مصر الجديدة، لتصنيع وتصدير الأثاث الفرنسي.

ورداً على الاتهامات التي توجه له بالتشبه بالنساء، قال مدكور: "صحيح أنا اتربيت في بيئة عسكرية وكنت أقضي شهور الصيف مع جدي، لكن هذا لا يمنع أنني رجل مدلل، ولا أهتم بمن ينتقدني، لأن الرجل عمره ما كان بمظهره لكن الرجل بتصرفاته ومواقفه وتعاملاته مع الناس".

سر عدم زواجه

تحدث شريف مدكور عن مسألة عدم زواجه في مقابلة تلفزيونية، قائلاً: "مررت بحوالى 3 علاقات فشلت كلها ولا أعلم لماذا؟. لم أظلم نفسي بعدم الزواج، لكن ظلمت الثلاث بنات اللاتي خطبتهن وفسخت خطبتي بهن"، وأضاف أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية طفل أو الزواج، لأنه شخص يهتم بنفسه ويحب النظافة والترتيب.

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تعرّض للتحرش الجسدي واللفظي

كشف شريف مدكور في مقابلة تلفزيوينة أنه تعرّض للتحرش اللفظي والجسدي في العديد من المرات، ووقال: "تحرشت إحدى السيدات بي ولكني (صديتها)، فلن أفعل شيئاً يغضب الله، وبعكس ما أظهر فأنا متدين للغاية".

إتهامه بممارسة ​الشذوذ الجنسي​

في العام 2014، ترددت أخبار حول القبض على ​شريف مدكور​داخل شقة لممارسة ​الشذوذ الجنسي،​ وتعديه على قوات الأمن أثناء القبض عليه، مما أدى إلى احتجازه.

إلا أن مدكور نفى ما تردد، وأكد أنه لم يُحتجز، وأن كل ما تم نشره لا أساس له من الصحة، وهو مجرد "شائعة سخيفة".

عمل في غسل وتكفين الموتى

فاجأ شريف مدكور الجمهور بخبر مشاركته في غسل وتكفين الموتى، منذ ما يزيد على 25 عاماً، فقال في مقابلة تلفزيوينة: "كان عمري 18 سنة لما بدأت أتطوع وأشارك في تغسيل الموتى وتكفينهم، حسيت وقتها إني راجل، أصل القبر ده الحاجة الوحيدة اللي تعلم البني آدم قيمة الحياة، وتعمل من العيال رجالة، بس مين يفهم".

شريف مدكور.. ورم في القولون وقطع في شبكية العين وفيروس في الدم

كشفشريف مدكورفي نيسان/أبريل عام 2019، عن إصابته بورم في القولون، مشيراً إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها أثبتت ذلك، وقد خضع لـعملية جراحيةلإستئصال الورم في إحدى المستشفيات في مصر.

وأوضح أنه إكتشف إصابته بالورم، اليوم السابق على إعلانه الإصابة بالمرض، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتاً إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وفي تموز/أول يوليو 2019، أعلنشريف مدكورإصابته بقطع في شبكية العين، موضحاً أن العلاج الكيميائي ليس له علاقة بقطع الشبكية، ورجَّح أن يكون إجرائه لـ"غُرَز" فوق منطقة الحاجب، هو السبب وراء إصابته بقطع في شبكية العين.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أعلنشريف مدكورإصابته بفيروس في الدم، موضحاً أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع إنتقال العدوى، ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها، وأنه كان يخالف تعليمات الأطباء ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وأشار الى أنه يعاني من الأنيميا، وحصل على كيس دم من أجل تقوية نفسه.