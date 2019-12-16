ميرنا وليد - بيروت - يبذل الفنانون الكثير من الجهد والتعب لإنتاج أغنيات منفردة أو ألبوم جديد، وتتنوّع الأغنيات بين الكلاسيكية والرومانسية والإيقاعية وغيرها.

وخلال عام 2019 قدّم الفنان اللبناني ​ملحم زين​ ميني ألبوم والفنان اللبناني ​وائل كفوري​ والفنانة اللبنانية ​إليسا​ والفنان السوري ​ناصيف زيتون​أغنيات منفردة وآخرين استطاعوا أن يتركوا أثراً في أذهان المحبين والمستمعين.

وبعد انطلاق الثورة في لبنان اجتمع عدد من الفنانين واختاروا أن يقدمو للثورة نشيداً خاصاً يعبّر عن وجعهم ووجع جميع اللبنانيين.

كاميرا "الفن" استطلعت في أحد شوارع بيروت آراء الناس عن الأغنية الأفضل خلال هذا العام برأيهم، والجدير ذكره أن لـ"​هيلا هيلا هو​" حصة بين الأغنيات الأفضل المختارة هذا العام.

واستنتجنا من خلال جولتنا أن هناك أغنيات لاقت نجاحاً في السنوات الماضية ولا تزال عالقة في أذهان الناس حتى أنهم اختاروها أغنية العام الحالي.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- أغنية عام 2019: "هيلا هيلا هو" تنافس ملحم زين ووائل كفوري وإليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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