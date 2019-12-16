خاص الفن – يزن السيد في ثالث أعماله هذا الموسمخاص الفن- هل تجمع ليلة الميلاد وائل كفوري بطليقته أنجيلا بشارة؟ وماذا عن ميشيل؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل السوري ​يزن السيد​ أن انضم إلى قائمة أبطال مسلسل "مقابلة مع آدم" من تأليف وإخراج فادي سليم وإلى جانب غسان مسعود ورنا شميس ودانا جبر وتولين البكري.

ويعد هذا العمل الثالث للسيد هذا العام، إذ سبق في بطولة ثلاث لوحات من المسلسل الكوميدي "ببساطة" مع المخرج ​تامر إسحق​ وإشراف ​باسم ياخور​.

ويستعد للسفر إلى أبو ظبي لتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" بشخصية "عمر".

وكان قد ألمح في وقت سابق إلى أنه يفكر بإنشاء مشروع فني خاص، رافضاً الكشف عن تفاصيله إلى أن يصبح قيد التنفيذ في وقت لم يحدده بعد.



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