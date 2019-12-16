ميرنا وليد - بيروت - أكدت معلومات خاصة لموقع الفن ان هناك إمكانية كبيرة للقاء محتمل بين الفنان وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة في منزله ليلة عيد الميلاد بناءً على طلب من إبنتهما البكر ميشيل التي طلبت لأكثر من مرة أن تكون الأمسية الميلادية برعاية والديها بعد إنفصالهما عن بعضهما البعض.
وتقول المعلومات إن وائل لم يرفض طلب إبنته بعد، وأنجيلا أبدت الاستعداد لهذا اللقاء، رغم كل الازمات التي وقعت بينهما في الفترة الاخيرة وخرجت تفاصيلها الى الاعلام، الا ان طلب ميشيل كان أقوى بكثير من المشاكل، ومن الواضح انه سوف يبدد غيوم القطيعة بين الطرفين، من دون أن تكون هناك خطوة نحو الارتباط مجدداً، خصوصاً في مرحلة من المفترض أن تشهد نوعاً من التنسيق بين بشارة وكفوري من أجل مصلحة إبنتيهما ميشيل وميلانا.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هل تجمع ليلة الميلاد وائل كفوري بطليقته أنجيلا بشارة؟ وماذا عن ميشيل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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