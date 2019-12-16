تراند اليوم : صبا مبارك تحتفل بوصول صفحتها إلي 3 مليون متابع-صورة

احتفلت الفنانة صبا مبارك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، بوصول عدد متابعيها عليه لـ 3 ملايين.

وقامت صبا مبارك بنشر صورة لها وهى تجلس فى أحد المطاعم الشهيرة، وظهرت بلوك كاجوال، حيث ارتدت بلوفر أسود وبنطلون جينز واعتمدت على الشعر الكيرلى والمكياج البسيط لإبراز إطلالتها.

وعلقت صبا مبارك على الصورة: “كمان سنة مرقت فيها بكل الحلو و الصعب الي فيها و الي الجاي ان شاء الله احلى”.

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وأضافت صبا مبارك “شكرا 3 million على كل شي”.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل “عبور” الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019.

وشارك صبا مبارك في البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.