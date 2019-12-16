تراند اليوم : داليا مصطفي تكشف تفاصيل يوم زفافها : عيطت وشريف بنطلونه إتقطع

حلّت الفنانة داليا مصطفى ضيفة على برنامج “القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “العربية الحدث”، أمس الأحد، وتحدثت خلال اللقاء عن ذكريات يوم زفافها على الفنان شريف سلامة عام 2004.

أوضحت داليا أنها انهارت من البكاء يومها، وتأخرت عن الوصول لقاعة الزفاف عدة ساعات، حيث وصلت في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وكانوا وقتها في فصل الشتاء، لافتة إلى أنها تأخرت بسبب الصحفيين، حيث تواجد عدد كبير منهم في استوديو المصور عادل مبارز، واستغرقوا وقتا طويلا في التقاط الصور، مضيفة: “اتكسفت أقولهم إني اتأخرت ومشيوا لما لقوني انهرت خلاص ومش قادرة”.

تابعت أنها بكت كثيرا بسبب التأخير، لكنه مع ذلك يظل من أجمل أيام حياتها، مشيرة إلى موقف طريف تعرض له زوجها في نهاية الحفل، قائلة: “وشريف جه يقعد في آخر الفرح قام البنطلون اتقطع.. فقالهم خلوا الناس تمشي عشان اعرف اقوم وامشي بالشكل ده”.

يشار إلى أن داليا مصطفى، كانت قد شاركت مؤخرًا في مسلسل “حواديت الشانزليزيه” وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، ‏وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولته ‏إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة ‏جلال، عزوز عادل، وهو من إنتاج تامر ‏مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ‏عايدة رياض، حمدي الوزير، فريدة سيف النصر، عارفة ‏عبد الرسول، ليلى عز العرب‎.