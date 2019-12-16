تراند اليوم : بعد إعلان مرضه .. رامي جمال النجم المفضل لدي جمهوره-صورة

نشر المطرب رامى جمال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ” صورة جديدة له.
تفاعل مع الصورة عدد كبير من جماهيره ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
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بحبك جدااا يااطيب خلق الله
الراجل اللي مافيش زايه في الكوكب كله ????????
???????? حبيب قلبي نجمي المفضل
احلي رامي ف الدنيا ❤️❤️❤️
وينتظر رامي جمال الآن طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة من انتاج شركة “نجوم ريكورد”.
وبدأ جمال التعاون مع شركة “نجوم ريكورد” عام 2013 من خلال البوم “فترة مش سهلة”.
يذكر ان احدث اعمال رامي جمال البوم “ليالينا” تم طرحه عام2018 من انتاج “نجوم ريكورد”.