رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت المذيعة المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتيها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رضوى نشرت صورة لها برفقة ابنتيها، وكتبت معلقة: « الفرق ما بينهم ٤ سنين و ٤ ايام...بس نفس الشبه...نفس الملامح...نفس الروح... الكبيره علمتنى الأمومة و الصغيره علمتنى الحياه».

رضوى أضافت: «مش عايزه أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزه أعيش لحد ما احس انى عملت اللى عليه... كل سنه و انتم روحى...كل سنه و انتم حياتى...كل سنه وأنتم معايا».

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جمهور المذيعة المصرية هنأها بمناسبة عيد ميلاد ابنتيها، وتمنى لهما الصحة والسعادة، ولاحظ الجمهور الشبه بين ابنتيها وبينها.

كما هنأتها الفنانة نسرين إمام، وكذلك الفنانة سوسن بدر والتي علقت قائلة: «ما شاء الله».

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد صرحت من قبل أنها كانت تتمنى إنجاب 6 أطفال، لكن حملها كان صعبًا، وتعرضت للإجهاض أكثر من مرة.

الإعلامية المصرية تابعت أن حملها في طفلتها الأولى تمارا تطلب راحة طوال التسعة أشهر، وأجرت محاولات كثيرة من أجل إنجاب طفلتها الثانية تيا، وهو ما اضطرها للحصول على إجازة طويلة من العمل، لافتة إلى أنها بعد ولادتها لطفلتها الثانية بأربعة أشهر انفصلت عن زوجها.