هيفاء وهبي تشعل شوق جمهورها لـ«أشباح أوروبا» بسيجارة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حملتها التشويقية لفيلمها المنتظر «أشباح أوروبا»، حيث خضعت لجلسة ترويجية جديدة لصالح العمل بعدسة المصور ديفيد عبدالله.

هيفاء ظهرت في الجلسة بالـ«لوك» المقرر أن تظهر به ضمن أحداث العمل، حيث الشعر الأشقر القصير، في الوقت الذي بدت فيه بإطلالة كاجول من بنطلون جينز وجاكيت أسود جلدي، بينما استعانت بسيجارة في لقطة لافتة من الجلسة، معلقة عليها بجملة لها من الفيلم الذي تجسد فيه شخصية امرأة تُدعى «لي لي»، حيث كتبت: «اللي خانك عامله زي دخانك».

يُذكر أن هيفاء تشارك في بطولة «أشباح أوروبا» أمام أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومن المقرر طرح الفيلم فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020، والعمل من قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية.

من ناحية اخرى، تجهز هيفاء وهبي لمسلسل جديد بعنوان «أسود فاتح» من المقرر أن تنافس به في المارثون الرمضاني لعام 2020، سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج كريم العدل، ويشاركها بطولته؛ شريف سلامة، أحمد فهمي، رانيا منصور، فراس سعيد، حسام الجندي، صبري فواز، حنان سليمان، ناصر سيف، نانسي صلاح، عمر السعيد وغيرهم.