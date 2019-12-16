إليسا تدعم مرضى الكبد بحفل ساهر على مسرح مكتبة الإسكندرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية إليسا في حفل غنائي ضخم، احيته على مسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك دعماً لمرضى الكبد.

الحفل نظمه نادى إينرويل إسكندرية سبورتنج، على أن يعود ريعه بالكامل لشراء جهاز كي أورام الكبد لغير القادرين في إطار دعم وتطوير وحدة أمراض الكبد برئاسة عمرو عبد المعطي بالمستشفى الميري.

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إليسا أعربت عن شدة سعادتها وفخرها بالوقوف على مسرح مكتبة الإسكندرية، حيث اطربت الحضور بباقة من أجمل أغانيها، وخطفت أنظارهم بطلّة أنيقة، ارتدت فيها فستان قصير من الأبيض والأسود، مسدلة شعرها بشكل منحها طلّة تفوح أنوثة وجاذبية.

من ناحية أخرى، تجهز إليسا لألبومها الجديد، وانتهت حديثاً من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «حبه اهتمام» من كلمات الشاعر أمير طعيمة، والحان زياد برجي، وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

يُذكر أن النجمة اللبنانية إليا تستعد لاحياء حفل ضخم مع بداية العام الجديد تحييه يوم 2 يناير المقبل بأرض المعارض الدولية- صالة 5 في دولة الكويت.