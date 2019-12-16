داليا مصطفى: انهرت ليلة زفافي وزوجي تعرض لموقف محرج بسبب البنطلون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية داليا مصطفى، عن مواقف محرجة تعرضت لها هي وزوجها الفنان شريف سلامة، ليلة زفافهما، والذي احتفلا به في عام 2004.

داليا مصطفى، قالت خلال لقائها في برنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية “العربية الحدث”: “ليلة زفافي كانت من أسعد ليالي حياتي، ووصلنا الفرح متأخر جدًا، بسبب الصحفيين، ودخلت في حالة انهيار وبكاء عندما أدركت أنني تأخرت”.

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وكشفت عن موقف محرج تعرض له زوجها ليلة الزفاف، قائلة: “شريف جه يقعد في آخر الفرح قام البنطلون اتقطع.. فقالهم خلوا الناس تمشي عشان أعرف أقوم وأمشي”.

وكانت داليا مصطفى، قد كشفت أن حبها لزوجها اكتشفته ن طريق الصدفة خال حضورهما أحد الأفلام في السينما وذلك رغم تصريحات أكثر من زميلة لها بأنه يحبها ولكنها كانت تؤكد على وجود صداقة بينهما فقط.

من ناحية أخرى، يعرض للفنانة داليا مصطفى، حاليا مسلسل “حواديت الشانزليزيه” بطولة إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وفريدة سيف النصر، وأماني كمال، وسارة عادل، ودانا حمدان، وأحمد جمال سعيد، وعمر الشناوي، وندا عادل، ومنة جلال، من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، من إنتاج “سينرجي” للمنتج تامر مرسي.