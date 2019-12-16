نادين نسيب نجيم سبقت أحلام بهذه الإطلالة فكيف حولتها الأخيرة لمحتشمة؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلت الفنانة الإماراتية أحلام، في الحلقة الأولى من العروض المباشرة من برنامج The Voice، بفستان أخضر مميز، وسبق وارتدته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ولكن أحلام وضعت عليه بعض التغيرات والتي جعلت منه إطلالة محتشمة ليتناسب معها.

وعمدت أحلام، إلى غلق فتحة الصدر، وكذلك الفتحة التي كانت ممتدة لأعلى الساق والتي ظهرت بها الفنانة نادين نسيب نجيم.

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وتميزت أحلام، هذا العام بإطلالتها الأنيقة اليت أطلت بها خلال المومس الحالي، خاصة أنها فقدت الكثير من ونها في الشهور الأخيرة الأمر الذي أكسبها جاذبية مميزة وشهدت لها اللجنة كلها بذلك.

وكانت الحلقة الأولى من العروض المباشرة للبرنامج، قد شهدت صعود 4 متسابقين من أصل 8 إلى الحلقة النهائية وهم كل من مهدي عياش، وإيمان عبدالغني، وفهد مفتخر، ورضوان الأسمر، ومن المقرر أن تشهد الحلقة المقبلة تتويج صاحب اللقب هذا العام.

وشهدت الحلقة الماضية أول تصويت للجمهور على اختيار المتسابقين، وأول عرض مباشر، للبرنامج في الموسم الخامس.